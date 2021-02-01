مستغانم تستقبل 575 جرعة من سبوتنيكv ومدير الصحة يدشن عملية التلقيح

أشرف والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، على أولى عمليات تلقيح ضد فيروس كورونا، بالعيادة المتعددة الخدمات بلخوجة عابد.

وحسب مدير الصحة، ستنطلق العملية تدريجيا، وتم اقتناء 575 جرعة لقاح سبوتنيكv، كعملية أولى، وستصل خلال الأيام المقبلة جرعات أخرى.

وستجرى عمليات التلقيح تحت إشراف طاقم طبي متكون من 419 طبيب وشبه طبي استفادوا من تكوين طبي نوعي.

وقد تم توزيعهم على شكل فرق مخصصة للتلقيح على مستوى الهياكل الاستشفائية ومؤسسات الصحة الجوارية بالولاية.

وستمس عمليات التلقيح في المرحلة الأولى مستخدمي الصحة والفئات ذات الحساسية العالية للإصابة بفيروس كورونا.

وقصد انجاح العملية بالولاية تم تخصيص 64 مركز صحي للتلقيح.

أما بالنسبة لأماكن تخزين اللقاح فقد تم اختيار المؤسسات الاستشفائية التي تحوز على غرف تبريد -18 درجة.

وتلقى أول جرعة لقاح توفيق خليل، مدير الصحة بالولاية، وبعدها أطباء من السلك الصحي

وأكد الوالي على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطنين وخاصة بقاعة الاستراحة اين يبقى المواطن تحت المعاينة الطبية لمدة 30 دقيقة.