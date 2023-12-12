مستغانم: تسجيل عملية إستعجالية لمعالجة مشكل الترمل بميناء الصغير سيدي لخضر

إستجابة لإنشغالات مهنيين الصيد بالميناء الصغير سيدي لخضر دعا والي ولاية مستغانم أحمد بودوح وبشكل إستعجالي إلى التسريع في إنجاز برنامج إستثماري قطاعي بمبلغ 60 مليار سنتيم قصد تجريف الميناء الصغير وميناء صلامندر لإزالة الرمال والرواسب العالقة بالحوض المائي.

كما ستمكن هذه العملية من إزالة الأحوال والأتربة والرمال المتراكمة بمدخل الميناء من أجل توسيع عمق المدخل بغية تسهيل حركة دخول وخروج السفن بمختلف انواعها.

ومن جهتهم وخلال تحاور الصيادين مع والي الولاية ، أكد مهني الصيد البحري أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة خاصة أن مشكل ترسب الرمال بالميناء لطالما شكل هاجسا لنشاطهم ، بحيث يعيق خروج ودخول سفن الصيد إلى منطقة الرسو بالميناء الصغير وهذا بسبب تراكم الرمال جراء الأحوال الجوية والتيارات البحرية،

وفي ذات السياق وجه السيد أحمد بودوح تعليمات بتحضير دفتر الشروط الذي سيداع يوم الأحد لدى لجنة الصفقات الولائية من طرف مديرية الأشغال العمومية التي ستشرف على العملية ، وتحضير الدراسات اللازمة عن طريق مكتب دراسات معتمد ومختص وخلق لجنة مصغرة تضم مهنيين من الميناء لتحقيق التسيير التشاركي للعملية التي تعتبر كحل إستعجالي للتخفيف من المشكل مع الاعلان عن المناقصة الوطنية للمشروع قبل نهاية سنة 2023.

ونظرا لإنعدام الإنارة العمومية بالميناء وجه السيد الوالي تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي بإصلاح الإنارة بالميناء الصغير في ظرف 72 ساعة، وللإشارة قناة النهار كانت قد نقلت الأسبوع الماضي إنشغالات مهنيين الصيد المتعلقة بمشكلة الترمل بالميناء الصغير.