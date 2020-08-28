مستغانم.. تسجيل 6 قتلى غرقا و100 تدخل عبر الشواطئ اليوم

قتل 6 اشخاص غرقا، اليوم، عبر مختلف شواطئ ولاية مستغانم.

وسجلت مصالح الحماية المدنية ازيد من 100 تدخل عبر شواطئ الولاية تم خلالها انقاذ 56 شخص من الموت غرقا.

تم العثور طفل يبلغ 05سنوات ينحدر من منطقة الصبحة التابعة لبلدية بوقادير بدائرة الشلف ، يطفو فوق الماء نتيجة سقوطه في منطقة تعرف بالواد بالقرب من شاطئ بحارة شرقا ببلدية عشعاشة.

وحسب اقوال بعض المواطنين كان يسبح لوحده، تم اجلاؤه الى مصلحة استعجالات عشعاشة .

كما سجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عشعاشة عدة نداءات و بلاغات بوجود اطفال دون أوليائهم تائهين في الشواطئ.

وانتشل اعوان الحماية المدنية 4 غرقى من شاطئ مطربة بمستغانم غامروا بالسباحة ،الغرقى شباب تتراوح اعمارهم بين 19 و 28سنة ينحدرون من بلدية مستغانم ،بلدية صيادة ،بلدية عين تادلس ،بلدية الصور.

وبعد مدة تم انقاذ غريقين 02 تتراوح اعمارهم بين 13 و 20سنة .و قد تم تحويلهم الى استعجالات مستغانم .

كما انتشلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية جثة شاب يبلغ 27 سنة ينحدر من بلدية اولاد معالة بسيدي علي بمنطقة صخرية ممنوعة السباحة الواقعة شرق شاطئ الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر.

تم تسخير لعملية البحث 06 غطاسين و 06 اعوان حماية مدنية و حراس موسمين من اجل العثور عليه، وقد تم اجلاؤه الى مصلحة استعجالات الطبية بمستشفى سيدي لخضر .