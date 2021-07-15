مستغانم: تسخير 70 طبيب و216 عون شبه طبي لتأطير عملية تلقيح 34225 جرعة
بقلم مخلوف شريف
تتواصل الحملة الثانية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد_19 على مستوى 38 عيادة متخصصة متعددة الخدمات، و16 وحدة متنقلة بالساحات العمومية بمستغانم.
وقد تم تسخير لهذه العملية الكبرى للتلقيح 70 طبيب و216 عون شبه طبي.
كما تم تسطير برنامج هام لتلقيح موظفي كل القطاعات من الجماعات المحلية، القضاء، الشرطة، الحماية المدنية وغيرها بالادارات ، ولهذا الغرض سيتم افتتاح القاعة متعددة الرياضات ” خطاب شارف” بجانب العيادة متعددة الخدمات لالة خيرة أين سيتم وضع 05 فرق للتلقيح ضد كورونا.
وعرفت الحملة الثانية منذ انطلاقها يومي 12 و13 جويلية اقبالا من طرف الموظفين بحيث تم تلقيح 917 شخص من مختلف المصالح.
كما تتوفر الولاية على مخزون 34225 جرعة لقاح بالمصالح الصحية
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