مستغانم: تسخير 700 شرطي لتأمين امتحانات “السانكيام”

وضع أمن ولاية مستغانم خطة أمنية، في إطار تأمين امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة جوان 2021. حيث تم وضع تشكيل أمني على مستوى المراكز والبالغ عددها 62 مركزا رئيسيا.

كما تم تأمين قاعات احتياطية متواجدة على مستوى المراكز، يتم اللجوء إليها في حالة تسجيل أي طارئ. خاصة المتعلق بالإجراءات الخاصة بالوقاية من كورونا.

وتضمنت الخطة وضع تشكيل أمني ثابت وآخر متنقل لتأمين مراكز توزيع والتجميع مواضيع الامتحان والبالغ عددها 02 مراكز ببلدية مستغانم.

وتتكفل فرق خاصة من قوات الشرطة بتأمين ومواكبة عملية نقل مواضيع الامتحان من مراكز التوزيع إلى مراكز إجراء الامتحان. وهذا بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية مستغانم.

وتتكفل بها فرق خاصة من قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية مستغانم، من مراكز الامتحان إلى مديرية التربية ومنها إلى مراكز التصحيح.

للإشارة، يبلغ عدد مراكز إجراء الامتحان 135 مركزا موزعة عبر كامل تراب الولاية بإقليم اختصاص الشرطة. و62 مركزا منها تقع ببلدية مستغانم مركز.