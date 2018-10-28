مستغانم: تسليم مفاتيح لأزيد من 650 وحدة سكنية و450 إعانة للسكن الريفي

تم اليوم الأحد، بولاية مستغانم، تسليم مفاتيح سكن لـ660 مستفيد ، وكذا 450 إعانة للبناء الريفي.

وتتضمن 620 مسكن عمومي إيجاري، و40 وحدة سكنية ترقوية مدعمة موزعةعلى بلديات الولاية منها.

بلدية مستغانم، والطواهرية، وخير الدين، وحاسي مماش، والقطب الحضري الجديد بالحشم، وصيادة.

كما تم توزيع 450 مقررإستفادة من إعانة مالية لبناء السكن الريفي على عدد من المستفيدين من 24 بلدية من بلديات ولاية مستغانم.

وأشرفت السلطات المحلية، التي كان على رأسها الوالي، محمد عبد النور،على حفل التسليم الرمزي لمفاتيح هذه الحصة السكنية والإعانات المالية.