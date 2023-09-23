مستغانم.. تسمم 5 أشخاص بالغاز

أصيب خمسة (05) أشخاص بتسمم إثر تسرب غاز المدينة، ما أدى إلى اختناقهم وإصابتهم بضيق في التنفس بولاية مستغانم، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت صباح اليوم على الساعة 03سا01د بحي 800 مسكن. عمارة م2 رقم 442 بلدية ودائرة مستغانم. لأجل انقاذ أشخاص أصيبوا بتسمم اثر تسرب غاز المدينة.

خلف الحادث اصابة 05 أشخاص باختناقات وضيق في التنفس تتراوح اعمارهم بين 11 و 72 سنة. تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي، حسب ذات المصدر.