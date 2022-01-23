مستغانم: تصدير ما قيمته 4 ملايين يورو من الكوابل الكهربائية إلى السنغال

قام المجمع الصناعي الجزائري “جي أس بي إلكتريك” المتواجد بولاية مستغانم اليوم الأحد، بتصدير ما قيمته 4 ملايين أورو من الكوابل الكهربائية إلى السنغال.

وقال المدير العام جيلاني كوبيبي حاج علي في تصريح “لوأج”، أن المجمع الصناعي الجزائري “جي أس بي إلكتريك” بمستغانم. وبعد توقف مؤقت بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) إستأنف عمليات التصدير نحو السوق الإفريقية. من خلال صفقة تم عقدها مؤخرا لتمويل أحد المتعاملين الإقتصاديين السنغاليين بالكوابل الكهربائية.

وأضاف جيلاني، أن عمليات التصدير الجديدة التي باشرها اليوم الأحد هذا المجمع الصناعي بحضور سفير السنغال في الجزائر “سريني دياي” ووالي مستغانم عيسى بولحية. تدخل في إطار مساعي الحكومة لتنويع الصادرات خارج المحروقات. وولوج أسواق جديدة لاسيما في القارة الإفريقية.

كما أكد جيلاني كوبيبي، أن إدارة المجمع الصناعي بمستغانم قامت في السنة الماضية بزيارة عدة دول إفريقية على غرار إثيوبيا والسنغال. للبحث عن أسواق ضمن منطقة القرن الإفريقي. والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيداو”.

كما نظمت في ذات السنة لقاء الأعمال الأول الجزائري السنغالي بحضور متعاملين اقتصاديين عموميين وخواص. وشاركت في المعرض التجاري الإفريقي الذي أقيم في جنوب إفريقيا بالموازاة لاستقبالها لعدة وفود من أوغندا وزيمبابوي وإثيوبيا _يضيف ذات المتحدث_.

وقال جيلاني، إن وحدة الكابلات الجزائرية بمستغانم تشغل زهاء 900 عامل تنتج مختلف أنواع الكابلات. بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 70 ألف طن. ونسبة إدماج تتجاوز 70 في المائة. مشيرا إلى أنها فرع من الفروع الصناعية التابعة لنفس المجمع المختص في إنتاج مختلف معدات الطاقة الكهربائية. وأنظمة الطاقات المقتصدة والمتجددة.