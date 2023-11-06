مستغانم: تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المساكن

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة خير الدين ولاية مستغانم من تفكيك جمعية أشرار. مختصة في سرقة المساكن مع توقيف ثلاثة متورطين.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنوعها في الوسط الحضري و على إثـر شكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرضه للسرقة التي طالت أغراض وأجهزة كهرومنزلية من مسكنه العائلي. التحريات التي باشرتها مصالحنا المحققة بأمن دائرة خير الدين. مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. حيث ضبط بحوزة أحدهم على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (خنجر من الحجم الكبير) .