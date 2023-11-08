مستغانم: تفكيك شبكة إجرامية تروّج المخدرات من بينهم إمرأة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية.

الشبكة تتكون من ستة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و 62 سنة. من بينهم شخصين إمرأة و رجل محل أوامر بالقبض عن قضية المتاجرة بالمخدرات. مع حجز 900غ من المخدرات الصلبة “كوكايين” و1338 قرص مهلوس. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية و عملات أجنبية، يعد من عائدات الترويج.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنوعها في الوسط الحضري. وبعد إستغلال معلومات مفادها وجود أحد الأشخاص بصدد نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية. قصد ترويجها على مستوى أحد أحياء مدينة مستغانم. بعد عملية الترصد ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان على متن مركبة سياحية. و بعد إخضاعه للمراقبة الإدارية والأمنية ضبط بحوزته كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مقدرة بــ1199 كبسولة من نوع بريقابالين 300مغ مخبأة بإحكام داخل المركبة مع حجز مبلغ مالي يقارب 50 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيق وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المختصة تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) والمقدرة بـــ 900 غ. بالإضافة كذلك إلى 36 قرص مهلوس وميزان إلكتروني، كما تم حجز 103 قرص مهلوس ومبلغ مالي بالعملة الوطنية والأجنبية مقدر بــ237 مليون سنتيم. و 6500 دج و240 أورو ومبلغ 90 دينار تونسي بمسكن شريكته البالغة من العمر 62 سنة محل أمر بالقبض عن قضايا مماثلة .

التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة مكنت من تحديد هوية بقية شركائهم وتوقيفهم. مع حجز مركبة سياحية أخرى تستعمل في نقل وترويج هذه السموم. بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة تستعمل في التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

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