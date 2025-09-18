مستغانم: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات بعين تادلس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تادلس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والاعتداء على المواطنين باستعمال العنف.

العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص متورطين، من بينهم إمرأة. كانوا ينشطون عبر غابات بلدية عين تادلس بعد استدراج الضحايا وتهديدهم بالأسلحة البيضاء للاستيلاء على مركباتهم.

وخلال العملية، تم استرجاع مركبة مسروقة ومبلغ مالي قدره 22 مليون سنتيم. إضافة إلى حجز معدات وأدوات مستعملة في السرقة، منها صاعق كهربائي وشريط بلاستيكي و03 خناجر.

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس. الذي أمر بفتح ملف قضائي ضدهم بتهم تكوين جمعية أشرار، السرقة بالعنف، والحيازة على أسلحة بيضاء.

