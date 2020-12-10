مستغانم.. تفكيك شبكة دولية مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات

تمكنت مصالح الأمن الولائي لمستغانم من تفكيك شبكة دولية مختصة في السرقة والتهريب الدولي للمركبات وتزوير ملفاتها القاعدية واسترجاع 9 منها كانت محل سرقة بدول أوروبية.

وأوضح المصدر أن العملية “النوعية” جاءت بناء على معلومة وردت إلى المصلحة مفادها وجود مركبة وافدة من أوروبا عبر ميناء مستغانم محل سرقة بفرنسا.

وبعد تأكيد المعلومة من طرف فصيلة ربط الاتصال بالمكتب المركزي للأنتربول باشرت الضبطية القضائية التحقيقات التي استمرت لأكثر من 6 أشهر.

ومكنت العملية، من استرجاع 9 مركبات فاخرة من أصل 17 مركبة أخرى محل التحقيق من بينها 14 مركبة ودراجة نارية محل سرقة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وفق ذات المصدر.

وكشفت التحقيقات عن تورط إداريين من مصالح مختلفة على المستوى المحلي وبولاية مجاورة لمستغانم في منح تسهيلات لعناصر هذه الشبكة الدولية.

وهذا من أجل إدخال المركبات المسروقة إلى التراب الوطني وترقيمها بالترقيم المحلي، حسب المصدر ذاته.

وقامت الشرطة بحجز المركبات المعنية وملفاتها القاعدية وأنجزت ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم المتواجدين بأرض الوطن وتحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين (متواجدين خارج الوطن).

وتم استكمال ملف القضية ووضعه تحت تصرف الجهات القضائية المختصة إقليميا، كما أشار إليه ذات المصدر.