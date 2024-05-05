مستغانم.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز 750 قرص مهلوس 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات متكونة من 3أشخاص.

وتم توقيف إثنين منهما فيما بقي شريكهما الثالث في حالة فرار، كما تم حجز 750 قرص إكستازي ومبلغ مالي قدره 40.000 دج يعتبر من عائدات الترويج بالإضافة إلى ثلاث هواتف نقالة .

وجاءت العملية، إستغلالا لمعلومات أمنية بوجود شبكة إجرامية تروج المؤثرات العقلية على مستوى الغرب الجزائري، يقودها شخص ينحدر من إحدى الولايات الغربية المجاورة.

وهم بصدد إدخال كمية معتبرة لولاية مستغانم، عليه تم الترصد للشبكة على مستوى مدخل ولاية مستغانم.

ليتم توقيف شخصين على متن شاحنة، حيث ضبط بداخلها على 750 قرص مهلوس نوع إكستازي ومبلغ مالي قدره 40.000دج وهواتف نقالة.

ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية ممونهم الرئيسي وتبقى الأبحاث جارية في شأنه إلى غاية إيقافه وتقديمه أمام العدالة.