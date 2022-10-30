مستغانم..تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحراقة” وتوقيف 3 أشخاص

أوقف الأمن الحضري الخارجي حجاج، بأمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة من بينهم امرأة متورطين في قضية الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر السواحل البحرية مع النصب والإحتيال.

وتعود القضية إلى تاريخ 2022/10/26 اثر تلقي المصلحة لشكوى من قبل امرأة تفيد تعرضها لعملية النصب و الإحتيال.

وعليه باشرت الضبطية القضائية تحرياتها بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي.

حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي سلب من الضحية مبلغ مالي يقدر 30 مليون سنتيم من مبلغ إجمالي 70 مليون سنتيم مقابل نقلها إلى الضفة الأحرى من المتوسط في إطار رحلة هجرة سرية، كما كشفت التحقيقات عن شريكين له في العملية إحدهما امرأة.