مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في السطو على المساكن واسترجاع المسروقات

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي مزغران بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الكبرى للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم. من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و 53 سنة، ينحدرون من ولاية وهران.

الموقوفون متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة. بتوافر ظروف التعدد، الكسر استحظار مركبة، و إخفاء أشياء مسروقة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الخارجي مزغران لشكوى تقدمت بها الضحية. مفادها تعرض مسكنها الكائن بإحدى بلديات ولاية مستغانم للسرقة من داخل مسكن. طالت خزانة فولاذية بها مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر و مبلغ مالي معتبر.

كما أن التحريات في القضية بعد الإستغلال الجيد لمسرح الجريمة و تسخير كافة الإمكانيات البشرية، المادية و التقنية. مكّنت من التعرف على أحد المشتبه بهم، تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفه بأحد أحياء مدينة وهران.

التحقيق مع سالف الذكر أفضى إلى التعرف على باقي أفراد العصابة من بينهم صاحب محل بيع المجوهرات الذي قام بشراء جزء منها. ليتم إسترجاع جزء كبير من المسروقات المتمثلة في كمية من المجوهرات بوزن 594 غرام و مبلغ 490 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى بعض الأغراض التي تم إقتناؤها من طرف المشتبه فيهم من عائدات السرقة تمثلت في دراجة كهربائية، هواتف نقالة و أغراض أخرى.

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