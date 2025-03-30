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مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

بقلم مخلوف شريف
مستغانم: تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
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تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. عشية عيد الفطر المبارك 1446هـ/2025م من توقيف شخصين. يبلغان من العمر بين 35 و 37 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم.

المشتبه فيهما متورطان في قضية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل والحصول شراء قصد البيع للمؤثرات العقلية. و حجز 1710 كبسولات مهلوسة نوع بريقابالين.

القضية جاءت إثر معلومات وردت إلى المصلحة تفيد تواجد شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال ترويج المخدرات على مستوى بلدية صيادة. عليه و بعد عملية التحري في القضية تم توقيف المشتبه فيهما بصدد إبرام صفقة لبيع المؤثرات العقلية ،أحدهما كان على متن دراجة نارية بحوزته كيس به 1710 كبسولة بريقابالين ، كما أسفرت العملية عن حجز هاتفين نقالين للمشتبه فيهما والدراجة النارية المستعملة في عملية نقل وترويج المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره 38000دج من عائدات الترويج .

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