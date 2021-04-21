مستغانم: تفكيك شبكة وطنية مختصة في “الحرقة” وإيداع 3 أشخاص الحبس

تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لشبكة وطنية مختصة في تهريب الأشخاص.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 33 سنة.

وجاءت العملية إثر شكوى تقدم بها مجموعة من الأشخاص تعرضوا إلى النصب بعدما وعدهم بترحيلهم إلى الضفة الأخرى.

التحريات المعمقة مكنت من تحديد هوية المدبر الرئيسي المدعو “س.ع” البالغ من العمر 29 سنة.

ومواصلة للتحقيق بيّنت تورط الشبكة في غرق قارب الصيد، الذي راح ضحيته 09 أشخاص بعد إستغلال الفيديو الذي تم رصده عبر شبكة الفيسبوك.

ووجهت لهم جناية تهريب المهاجرين مع تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بما فيهم طفلة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم إنجاز ضد الموقوفين ملفات إجراءات قضائية قدموا بموجبها أمام نيابة محكمة مستغانم ، أين أودع 03 منهم الحبس المؤقت فيما وضعا 2 تحت الرقابة القضائية، ولا يزال مشتبه فيه آخر ضمن الشبكة موقوف بدولة إسبانيا.