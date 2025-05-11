مستغانم: تفكيك عصابة تستدرج الأشخاص لسرقة سياراتهم

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بولاية مستغانم، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 31 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم.

متورطون في قضية تكوين جمعية أشرار، قصد الإعداد لجناية سرقة مركبة المقترنة بظرف التعدد مع سبق الإرصاد و الترصد. باستحضار مركبة ذات محرك متبوع بالحرق العمدي لطمس معالم الجريمة و المشاركة.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الأمن الحضري الخامس لشكوى تقدم بها الضحية مفادها تعرض مركبته للسرقة. كان بداخلها جميع وثائقها من طرف إمرأة من معارفه كان بصدد نقلها إلى وجهة متفق عليها في إطار نقل الأشخاص بدون رخصة.

التحريات في القضية مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيها الرئيسية و بعد الإستغلال الجيد للمعلومات المقدمة من طرف الضحية و تسخير الإمكانيات التقنية. مكنت من التعرف على باقي أفراد العصابة، حيث قامت سالفة الذكر باستدراج الضحية و عند وصولها لأحد المحلات التجارية. طلبت منه الخروج و إقتناء لها بعض الأشياء ليقوم شريكها الذي كان يترصدها رفقة صديقه على متن سيارة أخرى. بإقتياد السيارة محل السرقة و لاذا بالفرار.

كما أن التحقيق مع سالفي الذكر و بعد إستصدار إذن بالتفتيش لمقرات إقامتهم. مكنت من إسترجاع هيكل و محرك السيارة بعد أن قاموا بتفكيكها و تخبئتها في مكان سري. و حرق ما تبقي منها لطمس معالم الجريمة .

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