مستغانم: تفكيك عصابة مختصة في تزوير النقود وحجز 1358 قرص مهلوس

تمكنت مختلف الفرق العملياتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم في عمليات متفرقة. من توقيف 09 أشخاص وحجز 1358 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى قرابة 01 كلغ من المخدرات. مع تفكيك شبكة اجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية.

العمليات جاءت في إطار الإجراءات الأمنية المتخدة خلال شهر رمضان من سنة 2025 لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر اقليم ولاية مستغانم. حيث سطر أمن ولاية مستغانم مخطط أمني خاص بالمناسبة تم تنفيدها بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.

العملية الأولى عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالصلحة الولائية للشرطة القضائية، ومكنت من توقيف 06 أشخاص وحجز 604 قرص مهلوس و 51.15غ من المخدرات. مع تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية مع حجز أغراض ومعدات تستعمل في عملية تزوير وتلوين الأوراق النقدية. و مبلغ مالي قدره 60.000دج مزورة وأوراق نقدية مزورة من فئة 2000دج ممزقة .

كما أن العملية الثانية عالجتها فرقة البحث و التدخل، وأسفرت عن توقيف شخصين وحجز 754 قرص مهلوس وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس “سيف”. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقارب 40.000 دج من عائدات الترويج.

وفي عملية أخرى ، تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات من توقيف شخص. بالإضافة كذلك إلى حجز 08 صفائح من المخدرات بوزن اجمالي قدره 820غ من المخدرات.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور