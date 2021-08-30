مستغانم: تنصيب رئيس أمن دائرة عشعاشة

أشرف رئيس أمن ولاية مستغانم بالنيابة، عميد أول للشرطة، فوكة قدور. على تنصيب عميد الشرطة قعبس محمد رئيسا لأمن دائرة عشعاشة.

وتم تنصيب عميد الشرطة قعبس محمد خلفا لعميد الشرطة، حداد اليزيد. الذي حول لنفس المهام على رأس أمن دائرة بوقيرات.

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