مستغانم: توزيع 1200 سكن من مختلف الصيغ

تم اليوم الاربعاء في ولاية مستغانم، توزيع 1200 سكن بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذكرى اندلاع الثورة التحريرية 1954.

وأشرف صبيحة اليوم والي الولاية عيسى بولحية على مراسيم توزيع أزيد من 1200 وحدة سكنية.

وحضر المراسم كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الامنية والعسكرية ونواب البرلمان بغرفتيه.

ومن بين السكنات الموزعة، 900 مسكن بصيغة عدل بكل من بلديتي عين النويصي والصور.

الى 50 مسكن ببلدية ماسرى، و 180 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري إضافة 70 إعانة لبناء السكنات الريفية .

وأكد الوالي أنه ستكون هناك عمليات اخرى لتوزيع السكنات في الأيام القادمة، مع نشر القوائم للمرشحين بالاستفادة من السكن الاجتماعي.

وكذا المتابعة الميدانية المستمرة لورشات انجاز المشاريع السكنية حتى يستلم المستفيدين سكناتهم في ظروف جيدة.