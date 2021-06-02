مستغانم: توزيع 20 جرار موصولة بصهاريج  لفائدة البلديات بقيمة 5.2 مليار سنتيم

أشرف والي مستغانم، عيسى بولحية، على عملية توزيع 20 جرار موصولة بصهاريج لفائدة البلديات بقيمة 5.2 مليار سنتيم. وذلك لضمان تزويد المناطق النائية بالماء الشروب، كحل استعجالي في انتظار استكمال المشاريع قيد الانجاز.

وفي نفس العملية، تم توزيع 3 أجهزة لتصفية الدم، تدعمت بها المصلحة الطبية للتكفل الأمثل بمرضى القصور الكلوي. وأعطى الوالي تعليمات لرؤساء البلديات المستفيدة من الجرارات. مدعمة بصهاريج للسهر على تغطية النقص المسجل بالمناطق النائية من حيث التزويد بالماء الشروب.

كما أكد أنه تم تخصيص خلال هذه السنة أكثر من 300 مليار سنتيم. وجهت لانجاز مشاريع هامة بالدواوير من شق الطرقات وتعبيدها توصيل المياه الصالحة للشرب. وإنجاز قنوات الصرف الصحي والكهرباء الريفية وغيرها قصد توفير العيش الكريم لساكنة هاته المناطق.

وسيتم تسجيل مشاريع أخرى في الشطر الثاني من برنامج التنمية المسطر. كما عاين والي الولاية، مقر مؤسسة مستغانم نظيفة، وأعطى عدة توجيهات. فيما يخصص المؤسسة وطريقة تسييرها، وبعدها وقف على عمليات التهيئة التي باشرتها الولاية بمشاركة المديريات لتنظيف وتزيين المدينة.