مستغانم: توزيع 5 سيارات إسعاف للمستشفيات و حافلات للنقل المدرسي

أشرف صبيحة اليوم الإثنين، والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، رفقة السلطات العسكرية والقضائية على توزيع 5 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل الطبية لكل من مستشفيات عشعاشة، ماسرى، بوقيرات، عين تادلس و أولاد مع الله، قصد نقل المرضى والتكفل الأمثل بهم خاصة في هذا الظرف والبلاد تواجه الموجة الثالثة من وباء كورونا.

وفي بيان لمصالح الولاية، فقد تم توزيع 20 سرير إنعاش واقتناء جهازالتحاليل جد متطور للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا Covid-19 بتكلفة تقدر ب 900 مليون سنتيم تدعم به المخبر الطبي للمستشفى، وهذا في اطار مواصلة للمجهودات و تسخير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الوباء.

وتحضيرا للدخول المدرسي المقبل تم تسليم 3 حافلات للنقل المدرسي لكل من بلديات تازقيت، أولاد مع الله والسوافلية لنقل التلاميذ المتمدرسين خاصة بالمناطق البعيدة والنائية مما سيوفر عنهم عناء التنقل خاصة صغار السن ويضمن تحصيلهم العلمي.