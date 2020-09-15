مستغانم.. توقيع 6 اتفاقيات لتفعيل الدفع الإلكتروني

تم، اليوم الثلاثاء بمستغانم، التوقيع على ست اتفاقيات بين بريد الجزائر ومتعاملين اقتصاديين ينشطون في مجالات الفندقة والسياحة والأسفار لتفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.

وحسب مدير الوحدة الولائية لمؤسسة “بريد الجزائر”، عصمان بن ذهيبة، نقلا عن وكالة الأنباء، فإن “51 متعاملا اقتصاديا ينشطون في القطاع العمومي والخاص بمستغانم في مجالات التجارة والسياحة والخدمات قاموا باقتناء جهاز الدفع النهائي”.

حيث يتم بموجب هذه الاتفاقيات منح المتعاملين الاقتصاديين أجهزة الدفع النهائي وتوفير خدمات التشغيل والاتصال والصيانة والتكوين بشكل مجاني.