مستغانم: توقيف جميع الحفلات بحديقة الترفيه والتسلية Mosta Land

أخبار الجزائر
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مستغانم: توقيف جميع الحفلات بحديقة الترفيه والتسلية Mosta Land
بقلم نسرين محفوف

قرر والي مستغانم، توقيف جميع الحفلات بحديقة الترفيه والتسلية Mosta Land، نتيجة الإحصائيات المسجلة في اليومين الأخيرين على المستوى الوطني.

وفي إطار الوقاية من كورونا وسلالاته المتحورة، باشرت ولاية مستغانم حملات تعقيم واسعة بالإدارات العمومية المستقبلة للجمهور.

وفي هذا الشأن، دعت مصالح الولاية المواطنين لمواصلة ارتداء الكمامات واحترام التباعد الجسدي والتقيد بالبرتوكول الصحي.

كما دعا والي الولاية، عيسى بولحية، التجار ومستعملي وسائل النقل الجماعي إلى التقيد الصارم بالبروتوكول الصحي المعمول به.


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