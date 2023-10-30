مستغانم: توقيف “راقي” مزيّف يمارس السحر والإحتيال عن طريق الفايسبوك

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. من توقيف شخص، بالغ من العمر 30 سنة. يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة مع النصب والإحتيال باستعمال مواقع التواصل الإجتماعي.

حيثيات القضية جاءت على إثر شكوى تقدمت بها إحدى النسوة، مفادها تعرضها لعملية النصب. كونها تواصلت عبر تطبيق المسنجر بأحد الأشخاص يدعي بأنه راقي يقيم بولاية وهران. ويرغب في مساعدها من أجل الشفاء من المرض الذي تعاني منه. ليسلمها خاتم وأوراق بها طلاسم مقابل مبلغ مالي قدره 49000دج. بالإضافة كذلك إلى مطالبته لها بصور خاصة بها وبخطيبها.

هذا الأخير يستعملها في ممارسة طقوس السحر والشعوذة، غير أن المتهم بعد استلامه الصور قام بإبتزاز الضحية وتهديدها بنشر الصور والفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي. أو العدول عن الأمر مقابل مبلغ مالي.

عناصر ذات الفرقة، وبعد تكثيف عملية البحث والتحري تم التوصل إلى أن الراقي المزيّف كان يستعمل شريحة هاتف نقال خاصة بأحد الأشخاص دون علمه من أجل الإفلات من المسؤولية الجزائية.

ومواصلة للتحقيق وبعد تفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني بالإضافة الى تنفيذ اذن بالتفتيش وتمديد الإختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة لمستغانم بالتنسيق مع النيابة المختصة. تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مع استصدار إذن بالتفتيش الإلكتروني للهاتف الخاص بالمشتبه فيه كانت نتائجه إيجابية من خلال العثور على صور الضحية و كتاب تعليم طقوس السحروالشعوذة. بالإضافة كذلك إلى محادثات مع الضحية تتضمن عبارات التهديد بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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