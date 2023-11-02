مستغانم.. توقيف سائق سيارة أجرة بحوزته “كوكايين”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي مماش من توقيف شخص، بالغ من العمر 32 سنة. يشتغل سائق سيارة أجرة ضبط بحوزته كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”. وأقراص مهلوسة وسيجارة ملفوفة محشوة بالمخدرات.

كما جاءت القضية على إثـر عملية تتبع و ترصد عناصر أمن دائرة حاسي مماش لتحركات المشتبه فيه. الذي يعمل سائق سيارة أجرة تابعــة لشركــة خاصــة. يستغل مركبــة -سيارة اجرة- لبيع مادة الكوكايين بغرض التمويه و الإفلات من مصالح الأمـــن. ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه بالسوق العمومي بوسط مدينـــة حاسي مماش على متن مركبته. وبعد إخضاعه للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور على كميـــة من المخدرات الصلبــة (كوكايين) و المقدر وزنها بـ 24.35 غرام مهيئة للبيع موضوعة في عقـــد بلاستيكيــة صغيرة عددها 06، بالإضافــة إلى كيسين متوسطي الحجـم بهما نفس المــادة مخبئين بإحكام بداخل باب المركبة. كما عُثر بالصندوق الخلفي للمركبة على سيجارة ملفوفــة محشوة بالمخدرات و3 اقراص مهلوســـة من نوع بريقبالين 300 ملغ مهيأة لعملية البيع.