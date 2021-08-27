مستغانم: توقيف سكير اعتدى على طبيبة أثناء تأدية مهامها وحطم عتاد المؤسسة الإستشفائية

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. ينحدر من ولاية غليزان، متورط في قضية التحطيم العمدي لملك الدولة.

القضية جاءت بناءا على نداء من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي لخضر. مفادها وجود شخص في حالة جد متقدمة من السكر قدم إلى المؤسسة من طرف أعوان الحماية المدنية. لغرض تلقي العلاج كونه كان فاقدا لوعيه. أين تلقى العلاج وبعد صحوه قام بالتعدي بالعنف على الطبيبة المعالجة وسبها. كما قام بتحطيم وإتلاف عتاد المصلحة.

وعليه تنقلت عناصر ذات أمن الدائرة إلى عين المكان أين تم توقيف المعني بالأمر وهو في حالة هيجان. جراء تعاطيه المهلوسات والمشروبات الكحولية. كما تم معاينة تحطيم سرير الفحص الطبي، العازل البلاستيكي الطبي و سرير الفحص الطبي الخاص بالمريض.

المشتبه فيه تم إنجاز ضده ملفين إجرائين قضائيين قدم بموجبهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بمستغانم.

وبعد خضوعه للمثول الفوري صدر في حقه عن قضية التحطيم العمدي لملك الدولة سنتين حبس غير نافذة وغرامة 200 ألف دج. وعن قضية إهانة موظف أثناء تأدية مهامه المتبوع بالتعدي بالعنف. فقد صدر في حقه سنتين حبس نافذة مع الإيداع و100 ألف دج غرامة مالية.