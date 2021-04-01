مستغانم: توقيف شبكة دولية مختصة في سرقة وتهريب السيارات

تمكنت فصيلة مكافحة سرقة وتهريب السيارات بالمصلحة الولائية لأمن مستغانم من وضع حد لشبكة إجرامية ذات إمتداد دولي.

وتختص الشبكة في سرقة وتهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية تنشط على مستوى إقليم ولاية مستغانم والولايات المجاورة.

وجاءت العملية إثر معلومة أمنية واردت للمصلحة باشرت الفصيلة في تحقيقات والبحث وبعد التحريات.

وقد تم تحديد هوية أفراد الشبكة المتكونة من 10 أشخاص مقسمين على 03 مجموعات.

وأسفرت العملية عن توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 49 سنة، مع حجز 5 سيارات سياحية وشاحنة و170 مليون سنتيم ومعدات إلكترونية خاصة بالمركبات.