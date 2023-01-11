مستغانم: توقيف شبكة من بينهم قاصر متلبسين بممارسة الرذيلة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية مستغانم من توقيف ستة أشخاص بتهمة الدعارة والفسق.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 سنة ينحدون من ولاية مستغانم. متورطين في قضية إنشاء وكر لممارسة الرذيلة، الدعارة و الشذوذ الجنسي مع تحريض قاصر على الفسق وفساد الأخلاق.

القضية تمت معالجتها مع مصالح الدرك الوطني بمستغانم وجاءت بناءا على معلومات تفيد بإقدام امرأة مسبوقة قضائيا في قضايا مماثلة. تقوم باستغلال مسكنها بوسط مدينة مستغانم في إنشاء وكر لممارسة الرذيلة. بالإضافة كذلك إلى الفسق و الذعارة و الشذوذ الجنسي. وعليه و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الرامي إلى تفتيش مسكن المشتبه فيها.

و بعد إستيفاء كل الإجراءات القانونية و في حدود الساعة الخامسة صباحا تمت عملية مداهمة المسكن المشبوه. أين عثر بداخله على خمسة أشخاص أربعة ذكور و امرأتين برفقة صاحبة المسكن متلبسين في ممارسة الرذيلة مع تشغيل الموسيقى الصاخبة. بالرغم من تواجد إبنتها القاصرة نائمة بأحد غرف المسكن.

وبعد التحقيق في القضية تبين أن المشتبه فيها الرئيسية صاحبة المسكن تستغل مسكنها بمستغانم في تأجيره للأشخاص من الجنسين. لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتفق عليها سابقا .

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