مستغانم: توقيف شخصين بتهمة النصب والإحتيال بغرض “الحرقة”

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية مستغانم، من توقيف شخصين. يبلغان من العمر 17 و 18 سنة. متورطين في قضية تدبير وتنظيم الخروج من الوطن بطريقة غير شرعية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها ضحيتين من ولاية غليزان. تفيد تعرضهما للنصب من طرف شخصين، إلتقيا بأحد شواطئ مستغانم. أوهمهما بإمكانية نقلهم إلى الضفة الأخرى مقابل 45 مليون سنتيم.

وأضاف البيان، أن الضحيتين حضرا لولاية مستغانم والتقا بالشخصين بغرض تسديد المبلغ. و عرضا عليهما المبيت بشقة أحد قريباته على أن تتم الرحلة في اليوم الموالي. كما سلمهما سترتان للنجدة مقابل مبلغ 6000 دج للسترة الواحدة. ليتضح في اليوم الموالي إختفاء هاتف نقال أحدهما. الأمر الذي جعلاهما يشكان في الأمر. وعند طلبهما إسترجاع مبالغهما المالية بدءا في التحايل عليهما .

وبعد التحقيق في القضية وتوقيف المشتكى منهما. إعترفا بالأفعال المنسوبة إليهما. كما تم إسترجاع المبلغ المالي المسروق، وسترتان للنجدة .

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