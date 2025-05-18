مستغانم:  توقيف شخصين وحجز 8 صفائح من المخدرات وكمية من الكوكايين

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم. بالتنسيق مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك بمستغانم من توقيف شخصين وحجز كمية من المخدرات والكوكايين.

العملية جاءت بعد الاستغلال الأمثل لمعلومات مفادها وجود شخصين على متن مركبة سياحية يقومان بترويج المخدرات بولاية مستغانم. وبعد وضع خطة أمنية محكمة ومباشرة التحريات تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف شخصين، يبلغان من العمر 29 و 31 سنة مع حجز 08 صفائح من المخدرات بوزن 800غ على متن مركبة سياحية،. بالاضافة كذلك إلى حجز كمية من المخدرات الصلبة (الكوكايين) قدر وزنها الإجمالي بــ 02غ ومبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 53000دج وهاتفين نقالين يستعملان في عملية التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية .