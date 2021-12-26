مستغانم..توقيف شخص أهان هيئة نظامية عبر  فيديو في “تيك توك”

أوقفت مصالح الشرطة القضائية للامن الحضري التاسع في مستغانم، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية بحر الأسبوع الفارط مشتبه به متورط في إهانة هيئة نظامية عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويبلغ المشتبه به 27 سنة، وينحدر من احدى ولايات الوسط الجزائري، اين شوهد من طرف احد افراد الشرطة بصدد تصوير مقر امني من احدى البنايات المحادية للمقر.

والذي تم طرحه للتداول عبر حسابه عبر تطبيق”تيك توك”.

وبعد توقيف المعني بالامر واستصدار اذن بتفتيش الكتروني عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم عثر على فيديو يظهر فيه المقر الأمني وبعض عناصر الشرطة متواجدين به.

ليتم تحميله كدليل مادي ضده امام الجهات القضائية. وذلك عـن تهمة المساس بحرمة الأشخاص عن طريق التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي واهانة هيئة نظامية.

ليتم تقديم المتشبه به وفق اجراء قضائي حرر ضده امام نيابة محكمة مستغانم وصدر في حقه امر إيداع.

طالع أيضا: تفكيك شبكة لتنظيم رحلات “الحراقة” وتوقيف 6 أشخاص بالقالة في الطارف

نجح عناصر الشرطة القضائية في الطارف، في عملية وصفت بالمهمة، في تفكيك نشاط شبكة مختصة في تنظيم “الحرقة”.

وتتكون الشبكة من 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 30 و40 سنة، ينحدرون من أحياء مدينتي عنابة والطارف.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 حراقة، فيما تم حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى هواتف نقالة، وصدريات نجاة وجهاز تحديد المواقع البحرية وحقائب يدوية وكمية من التبغ. وتم تحويل المحجوزات على مقر الشرطة، بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية الإطاحة بأفراد الشبكة، اثر ورود معلومات دقيقة، مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير لهجرة غير شرعية عبر البحر. وذلك انطلاقا من شاطئ القالة القديم، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع، ومداهمة المكان المتفق عليه. أين تم محاصرة الجميع، بما فيهم المرشحين للهجرة غير الشرعية والمقدر عددهم ب 6 أشخاص، و3 منظمين الرحلة. كما تم حجز المعدات وإحباط محاولة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت. هذا وقد تم تكوين ملف قضائي للجميع، وتحرير محضر سماع في حقهم، لغرض تقديمهم خلال الساعات القليلة القادمة، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة القالة، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة أساسا في تهريب البشر عبر البحر وتنظيم رحلات غير شرعية، و محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة.