مستغانم: توقيف شخص متلبسا في قضية السحر والشعوذة

تمكنت شرطة مستغانم ممثلة في الأمن الحضري الخارجي عين سيدي شريف بأمن دائرة ماسرى من توقيف شخص مشتبه فيه بقضية ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

كما تم ضبط المعني متلبسا وهو يمارس السحر والشعوذة في مسكنه مستعملا أدوات ومستلزمات تستعمل في العملية.

أين تم حجز 11 خرطوشة فارغة من عيار 12 ملم، قارورة حبر وثلاثة أقلام تستخدم في العملية. كتب تستعمل في عملية السحر مجهولة المصدر. مبلغ مالي قدر إجمالا بـ187 مليون سنتيم. مبلغ آخر بالعملة الأجنبية قدر بـ 200 أورو.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية، أُنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية ممارسة طقوس الشعوذة. تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور