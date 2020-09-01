مستغانم.. توقيف شخص متورط في محاولة القتل العمدي وإهانة هيئة نظامية

تمكنت مصالح الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة والمقيم بولاية مستغانم.

الموقوف متورط في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار مع التهديد والسب و التخريب العمدي لملك الغير وإهانة هيئة نظامية.

القضية جاءت بتاريخ 28/08/2020 إثر تدخل قوات الشرطة لتفرقة مجموعة من الأشخاص كانوا على مستوى وسط مدينة مستغانم بهدف التجمهر .

متسببين في شل حركة المرور ضاربين عرض الحائط تدابير الوقاية و التباعد الاجتماعي للحد من إنتشار فيروس الكورونا.

وبينما كانت سيارة الشرطة تحاول تسهيل حركة المرور قام أحد الأشخاص بالصعود على سطحها

وضربها برجليه بكل قوة مما تسبب لها في خسائر ماديةو لما قام أحد عناصر الشرطة للصعود إليه والتفاوض معه لغرض العزوف عن أفعاله غير القانونية قام هذا الأخير بترصده لغاية بلوغه أعلى السيارة.

أين قام بدفع الضحية من علو 2.5 متر ، مما تسبب له بإصابات على مستوى الظهر و الرقبة.

وتم تقديم المشتبه فيه عن الفعل المنسوب إليه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، و بعد جلسة المثول الفوري أودع الحبس المؤقت.