مستغانم: توقيف شخص واسترجاع سلاح ناري محل سرقة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين تادلس في مستغانم، من وضع حد لنشاط شخصين مسبوقين قضائيا متورطين في قضية سرقة سلاح ناري “بندقية صيد” من داخل مسكن.

وجاءت القضية على إثر تلقي عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة عين تادلس لشكوى مفادها تعرض مسكن أحد أقربائه المغترب بدولة أجنبية إلى عملية السرقة. حيث تمكت سرقة بندقية صيد ومجموعة من الهواتف النقالة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهما. وتحت إشراف النيابة المختصة تم العثور على السلاح الناري “بندقية صيد” مخبأ بين الأحراش بداخل إحدى الحدائق العمومية بعين تادلس.

هذا وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما تبقى الأبحاث جارية لتوقيف شريكه في العملية.