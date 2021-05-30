مستغانم: توقيف عصابة مختصة في تزوير العملة الوطنية

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و 29 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم. متورطان في قضية طرح أوراق نقدية مزوّرة للتداول.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على تحريات باشرتها المصلحة بخصوص تواجد شخصين على متن مركبة سياحية بأحد أحياء المدينة مشكوك في امرهما. ليتم توقيف المركبة، حيث ضبط بحوزتهما مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 15000 دج. مشكل من 15 ورقة نقدية من فئة ألف دينار. وضبط برفقة الثاني ورقتين نقديتين، لتبين الخبرة المالية أن الأوراق النقدية مزوّرة.

وأضاف البيان، أن التحريات كشفت عن شريك ثالث لهما يبلغ من العمر 23 سنة ينحدر من ولاية مستغانم. ليتم توقيفه بمقر سكنه بعد إستكمال ملف الإجراءات القانونية، وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. ليتم حجز مركبته وسلاح أبيض محظور.

ومكّنت التحقيقات من إسترجاع مبلغ مالي اخر غير مزور قدره 76 مليون سنتيم من عائدات الاجرام. ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية عن تهمة تكوين جمعية اشرار. طرح اوراق نقدية مزورة، ليتم إيداعهم الحبس المؤقت.