مستغانم: توقيف مدبرين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي لبلدية إستيدية بأمن ولاية مستغانم. من توقيف مدبرين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

و أوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة بأمن ولاية مستغانم، أن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها ضحية ينحدر من إحدى الولايات الجنوبية للوطن. مفادها أنه تعرض للنصب و الاحتيال من قبل شخص مسبوق قضائيا (28 سنة) وشقيقته (29 سنة).

وقام المشتبه فيهما بإيهام الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدبير رحلة للإبحار السري إلى الضفة الأخرى من المتوسط انطلاقا من مستغانم مقابل مبلغ مالي قدره 1 مليون دج. كما دفع الضحية للمشتبه فيهما ما قيمته 960 ألف دج. و أقامت بمسكن مستأجر بإحدى البلديات الساحلية لولاية مستغانم. في انتظار الهجرة غير الشرعية قبل أن تتفاجأ بإلغاء الرحلة و أنها كانت محل نصب و احتيال.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمستغانم و اطلاعه بكافة الوقائع. حدّدت قوات الشرطة مكان المشتبه فيهما. و تم ترصدهما وإيقافهما. حيث بينت التحقيقات مع الموقوفين الاثنين خططهما الإجرامية التي كانت تهدف إلى الإيقاع بالضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان، إلى أنه و بتهمة محاولة تدبير الخروج من التراب الوطني لغرض الحصول على منفعة مالية والنصب والاحتيال. أنجزت قوات الشرطة ملفا قضائيا ضد المشتبه فيهما وتم تقديمهما إلى الجهات القضائية. التي قامت بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت واستفادت شقيقته من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.

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