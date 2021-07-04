مستغانم: توقيف مدبر للهجرة غير الشرعية

تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من توقيف مدبر للهجرة غير الشرعية وحجز معدات للإبحار السري. حسبما أورده اليوم الأحد الأمن الولائي، نقلا عن التلفزيون الجزائري.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت إثر دورية لعناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين لمصلحة الشرطة القضائية على مستوى شاطئ صلامندر. وتوقيفهم لسيارة أجرة مشتبه فيها كان على متنها خمس أشخاص بالقرب من منطقة لاكريك.

وقد بينت التحريات أن أربعة منهم قادمون من ولاية باتنة بغرض الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر. وأن سائق سيارة الأجرة هو المدبر الرئيسي لهذه العملية رفقة شريكه الذي يوجد في حالة فرار.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. عثرت الشرطة بمسكن المشتبه فيه الرئيسي على قارب نزهة من الحجم الكبير ومحرك بقوة 75 حصان يضيف المصدر ذاته.

وبتهمة التدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوف. أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم فيما لا تزال الأبحاث جارية عن شريكه كما أشير إليه.