مستغانم: توقيف مرشحين للهجرة غير الشرعية بينهم نساء وأطفال

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من إحباط عدة عمليات إبحار سرية عبر ساحل الولاية وتوقيف أشخاص.

وتمثلت العملية الأولى في التوصل إلى مجموعة من الأشخاص بمختلف الأعمار والأجناس كانوا على وشك الإبحار من شاطئ مولاي بڨور.

وقد أسفرت العملية ععن توقيف 3 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من البنزيل وبعض العتاد يستخدم في عمليات الإبحار.

وتتراوح أعمار الموقوفين مابين 22سنة و27سنة إثنان منهم ينحدرون من ولاية مستغانم والآخر من أرزيو، وتم حجز 10 دلاء بنزين.

كما تمكنت ذات المصالح، من توقيف مركبة من نوع “سانبول” بها 04 أشخاص منهم إمرأتين إحداهما حامل رفقة أبنائها الثلاثة القصر.

كما إستلمت قوات الشرطة مجموعة أخرى متكونة من 08 أشخاص ،04 منهم من جنسية مغربية وباقي جزائريين كانوا بصدد الحرقة.