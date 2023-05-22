مستغانم: توقيف مروّج الخمور وحجز 1200 وحدة

تمكنت فرقة البحث والتحري (BRI) بولاية مستغانم من توقيف أحد المروجين وحجز كمية معتبرة منها. وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم إختصاص أمن ولاية مستغانم. خاصة ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

العملية تعود إلى تاريخ 18/05/2023 حيث وردت إلى المصلحة معلومة تفيد أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المشروبات الكحولية على مستوى مقر سكناه بحي جبلي محمد. وعليه بعد التأكد من المعلومة تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بالوقائع وبعد الاستغلال الجيد لها. شرعت الضبطية القضائية في توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة.

كما تم بعد تفتيش مسكنه، العثور على 1200 وحدة من المشروبات الكحولية من أنواع واحجام مختلفة. مبلغ مالي قرابة 05 ملايين سنتيم تعتبر من عائدات المتاجرة فيها.