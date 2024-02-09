مستغانم: توقيف مشعوذة تحتال وتنصب على المواطنين

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي علي بأمن ولاية مستغانم من توقيف إمرأة في العقد الرابع من العمر. تقوم بممارسة مهنة العرافة والنصب والاحتيال على زبائنها بطرق إحتيالية.

القضية جاءت على إثر تقدم ثلاثة نساء أمام عناصر الضبطية القضائية بأمن دائرة سيدي علي لغرض إيداع شكاوي بخصوص تعرضهن للنصب والإحتيال. من قبل امرأة تمارس طقوس الشعوذة والعرافة بمسكنها الكائن بمدينة مستغانم.

حيث سلبت مجوهراتهن من المعدن الأصفر بطرق إحتيالية. ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا. تم إستصدار اذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيها كانت نتائجه ايجابية. ليتم العثور على أغراض ومعدات تستعمل في ممارسة أفعال الشعوذة والعرافة مع استرجاع المجوهرات الخاصة بالضحايا والمتمثلة في (خواتم ،أقراط،قورمات،سلاسل و أساور من المعدن الأصفر).