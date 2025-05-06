مستغانم.. توقيف مشعوذ وحجز كتب تستعمل في السحر

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بن عبد المالك رمضان في مستغانم، من توقيف شخص يمارس الشعوذة، يبلغ من العمر 67 سنة مع حجز كتب، ملابس وطلاسم.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت العملية على إثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص. بممارسة السحر والشعوذة على مستوى مقر إقامته.

وبعد عملية البحث والتحري، وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي، تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس.

وتم حجز داخل منزله، مصحف، كتب خاصة بالسحر والشعوذة، وصور أشخاص مدونة عليها أسماءهم. وملابس، وقارورات مملوءة بمحاليل مجهولة، وأعشاب، وأبخرة، طلاسم، وألعاب أطفال وأواني.

بالإضافة على مبلغ مالي قدره 26000 دج يعتبر من عائدات ممارسة السحر و الشعوذة.