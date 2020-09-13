مستغانم: توقيف معتدين على أعوان الشرطة وتحطيم عتادها في حفل زفاف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة عين تادلس بمستغانم، من توقيف عصابة أشرار قامت بالتعدي بالعنف على القوة العمومية.

وحسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة الأمنية، فقد قامت هذه الأخيرة بالتحطيم العمدي لممتلكات القوة العمومية.

وذكر المكلف بالإعلام والعلاقات العامة للأمن الولائي الملازم الأول للشرطة بشير بلقاسم لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم توقيف أربع أشخاص.

ويشكل الموقوفون مجموعة إجرامية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و35 سنة وهم من معتادي الإجرام.

وتمت العملية في إطار تطبيق أحكام القانون 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والتدابير الاحترازية من تفشي وباء كورونا.

وجاءت العملية بعد تدخل الشرطة بهدف التوعية، وتوقيف حفل زفاف أقامه أحد المواطنين بعين تادلس بشكل مخالف للقوانين.

وقام المشتبه فيهم الذين كانوا في حفل الزفاف برد فعل عنيف اتجاه أفراد القوة العمومية بعد إشهارهم لأسلحة بيضاء.

كما قاموا برشق قوات الشرطة بالحجارة، مما تسبب في تعريض حياتهم للخطر وخسائر طالت عتاد المصلحة قبل أن يلوذوا بالفرار.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضبطية القضائية من التعرف على هويات الفاعلين وتوقيفهم في ظرف زمني وجيز.

وأنجز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين، مع إحالتهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس، وتحرير محضر مخالفة قرار ولائي ضد مقيم الحفل.

ووجهت لهم تهم التعدي بالعنف على عناصر القوة العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وتعريض حياتهم للخطر المتبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير.