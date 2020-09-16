مستغانم.. توقيف مقلّد الأختام ومزوّر وثائق رسمية

أوقفت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية مستغانم شخص من معتادي الإجرام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الشخص يبلغ من العمر 51 سنة ويقيم بالولاية فيما بقي شريكه في حالة فرار.

وأضاف البيان، أن الموقوف متهم بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية وجنحة تقليد واستعمال ختم لطابع تابع للسلطة. وجاءت القضية بناء على شكوى مقدمة من طرف الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بالولاية.

وتفيد بتقديم المشتبه فيه ملفا للحصول على قيد ثانوي للسجل التجاري به وثائق وعقود مستخرجة وممضاة من أحد الموثقين.

وبعد التحقق من صحة العقد المستخرج من مكتب الموثق تبين أن الختم الموضوع على الوثيقة لا يخص الموثق بل مقلد.

بالإضافة إلى طريقة تحرير العقد من حيث الشكل مخالفة تماما للمقاييس المعمول بها في تحرير مثل هذه العقود.

التحقيق والتحريات مع المشتبه فيه الرئيسي أفضى إلى تورطه في قضية التزوير واستعمال المزوّر للحصول على سجل تجاري لمزاولة نشاط خاص بكراء السيارات.

وبعد أن صدر في حقه أمر بغلق محله التجاري، تم انجاز ملف قضائي وتقديمه أمام العدالة.