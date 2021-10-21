مستغانم: توقيف 12 شخصا وحجز خناجر ومخدرات وأقراص مهلوسة

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية مستغانم في عمليات متفرقة من توقيف 12 أشخاص، وحجز كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب أمن ولاية مستغانم، العملية الأولى تمت على إثر دوريات لعناصر المصلحة بإقليم الاختصاص مكنت من توقيف 10 أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين 22 و39 سنة، ضبط بحوزتهم على كميات معتبرة من الكيف المعالج و أقراص مهلوسة نوع “بريقابالين” و”اكستازي”

وفي عملية أخرى تمكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و61. وضبط بحوزتهما سلاحين أبيضين محظورين “خناجر” ، أحدهما من الحجم الكبير.

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