مستغانم: توقيف 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات و حمل أسلحة بيضاء

أخبار الجزائر
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مستغانم: توقيف 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات و حمل أسلحة بيضاء
بقلم حمزة زروقي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الحضري الثالث بأمن مستغانم 14 شخصا  في عمليات متفرقة.

حيث تتراوح أعماهم بين 16 و 39 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم، أين تورطوا في قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة و حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك.

وجاءت العملية  اثر دوريات لعناصر المصلحة ب مكنت من توقيف 11 شخصا تترواح أعمارهم بين 17 و 39 سنة،  تم ضبط بحوزتهم كميات مختلفة الأحجام من المخدرات.

و في عملية أخرى تمكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف 3   اشخاص تترواح أعمارهم بين 16 و19 سنة.

وضبط 3 أسلحة بيضاء محظورة من اوكابي كانت بحوزتهم، ليتم حيثانجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.


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