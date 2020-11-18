مستغانم: توقيف 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات و حمل أسلحة بيضاء

أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الحضري الثالث بأمن مستغانم 14 شخصا في عمليات متفرقة.

حيث تتراوح أعماهم بين 16 و 39 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم، أين تورطوا في قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة و حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك.

وجاءت العملية اثر دوريات لعناصر المصلحة ب مكنت من توقيف 11 شخصا تترواح أعمارهم بين 17 و 39 سنة، تم ضبط بحوزتهم كميات مختلفة الأحجام من المخدرات.

و في عملية أخرى تمكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف 3 اشخاص تترواح أعمارهم بين 16 و19 سنة.

وضبط 3 أسلحة بيضاء محظورة من اوكابي كانت بحوزتهم، ليتم حيثانجاز ملف قضائي وتقديم الموقوفين امام العدالة.