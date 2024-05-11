مستغانم.. توقيف 15 شخصا تورطوا في عملية سرقة بكورنيش الواجهة البحرية

تمكن عناصر الأمن الحضري الرابع بولاية مستغانم، من توقيف 15 مشتبها فيه في سرقة قطع حديدية من كورنيش الواجهة البحرية بصلامندر.

وجاء في بيان الأمن ʺ مواصلة للجهود الحثيثة لمصالح أمن ولاية مستغانم لحماية الأشخاص و الممتلكات. عبر قطاع الاختصاص من كل مظاهر الإجرام تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع. في عمليات متفرقة منذ انطلاق أشغال إعادة التهيئة و الترميم للواجهة البحرية صلامندر. من توقيف 15 شخصا تورطوا في سرقة قطع حديدية مختلفة منزوعة من رصيف الواجهة البحرية بصلامندرʺ.

القضية جاءت على إثر دوريات لعناصر الامن الحضري الرابع بالقرب من الواجهة البحرية صلامندر ، أين تم توقيف 09 مركبات وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية و الأمنية ، ضبط بداخلها قطع حديدية خاصة برصيف الواجهة البحرية صلامندر، ليتم توقيف 15 مشتبها فيه وتحويلهم الى مقر الامن الحضري الرابع، حسب البيان نفسه.

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