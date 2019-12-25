مستغانم.. توقيف 22 “حراڨ” بينهم قاصران

تم بمستغانم خلال الـ24 ساعة الماضية، إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية وتوقيف 22 شخصا بينهم قاصران.

وتم إحباط المحاولة الاولى على اليابسة بناء على معلومات مفادها أن مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير للإبحار السري نحو الضفة الأخرى للبحر المتوسط انطلاقا من شاطئ المطربة بلدية مستغانم.

وبعد وضع تشكيل أمني على مستوى الشاطئ والأماكن المجاورة له أوقفت الشرطة 9 أشخاص من بينهم قاصر من جنس أنثى.

ومكنت المراقبة المكثفة للمنطقة التي تقع في الضاحية الشرقية لمدينة مستغانم من توقيف ثلاثة أشخاص آخرين وحجز سيارة وحقائب وأمتعة خاصة بالسفر مع ضبط أيضا 13 قرص مهلوس.

كما أحبطت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل خلال 24 ساعة الماضية محاولة أخرى للهجرة غير الشرعية في عرض البحر بالساحل الشرقي للولاية.

وتمكنت الوحدات العائمة لحراس السواحل من اعتراض قارب صيد تقليدي الصنع كان على متنه 10 أشخاص بينهم قاصر على بعد 12 ميلا بحريا شمال الكاف لصفر ببلدية سيدي لخضر.