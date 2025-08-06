مستغانم: توقيف 356 شخص مطلوب  .. وفك لغز 39 قضية سرقة للهواتف النقالة

مواصلة للجهود الحثيثة لمكافحة الجريمة في الوسط الحضري ، لاسيما سرقة الهواتف النقالة تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية مستغانم من توقيف 39 شخص متورط في 46 قضية سرقة لهواتف نقالة.

القضايا جاءت على إثر شكاوي من طرف الضحايا بخصوص تعرضهم لعمليات السرقة التي طالت هواتفهم النقالة في الأماكن العمومية،

خاصة على مستوى شواطئ المطربة وسيدي المجدوب وصلامندر من طرف مجهولين ،

وفق اعداد خطة أمنية محكمة مع تكثيف التحريات و وتفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني واستغلال لمختلف الوسائل التقنية المسخرة من طرف المديرية العامة للامن الوطني ،

تم فك لغز 39 قضية متعلقة بسرقة الهواتف النقالة خلال شهر جويلية من سنة 2025 مع توقيف 46 متورط و إسترجاع 15 هاتف نقال محل سرقة وتسليمها لأصحابها.

في سياق أخر وفي إطار البحث عن الأشخاص المطلوبين من طرف الجهات القضائية وخلال نفس الفترة ،

تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية مستغانم من توقيف 38 شخص محل أوامر بالقبض و 03 أشخاص محل أوامر ضبط و إحضار و 315 شخص محل إكراه بدني.

فيما تبقى الجهود العملياتية مستمرة لوضع حد لهذه الجرائم مع تفعيل مخطط أمني خاص لمحاربة ظاهرة الدراجات النارية المستعملة في السرقة والاعتداء على المواطنين.